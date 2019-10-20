Тренер Туктамышевой разделил фигуристок на две категории

Известный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин, ученицей которого является Елизавета Туктамышева, считает, что успех может прийти к фигуристкам разного плана.
«Исторически сложилось так, что всё женское одиночное фигурное катание разделилось на две категории спортсменок — юных и худеньких и вторую половину, которая имеет женские формы тела. Тут есть один нюанс, на который болельщики не обращают внимания. Дело в том, что статистически число тоненьких и высоко прыгающих в общем контингенте девочек и девушек несоизмеримо меньше, чем девушек, имеющих классическую стандартную женскую фигуру.
Поэтому попытка предать анафеме фигуристок более взрослых приведёт к тому, что большинство западных стран с их менталитетом и законодательством, предусматривающим обязательное посещение школы, не смогут быть представлены на серьёзных международных соревнованиях. Тогда мы больше не увидим на небосклоне фигурного катания такого рода фигуристок, как Каролина Костнер, Лиза Туктамышева и, в конце концов, даже Евгению Медведеву. Морфофункциональный статус будущих фигуристок будет тяготеть к юным, лёгким и быстро вращающимся", — приводит слова Мишина РИА «Новости».
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