«Астраханочка», «Звезда» и «Кубань» — в третьем раунде квалификации Кубка ЕГФ
Все три российские женские гандбольные команды вышли в третий квалификационный раунд Кубка ЕФГ.
«Астраханочка» дважды обыграла немецкий «Букстехуде», «Звезда» выиграла оба матча у шведского «Скуру». «Кубань» в ответном матче взяла реванш у шведского клуба «Хеэр» (33:27) за поражение в первом матче (26:28).
Жеребьёвка третьего отборочного раунда Кубка ЕГФ пройдёт 22 октября. С этой стадии также стартует в еврокубке тольяттинская «Лада».
Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины
Второй квалификационный раунд. Ответные матчи
«Астраханочка» (Россия) – «Букстехуде» (Германия) – 23:15 (9:3).
Первый матч – 30:25.
«Кубань» (Россия) – «Хеэр» (Швеция) – 33:27 (16:11).
Первый матч – 26:28.
«Скуру» (Швеция) — «Звезда» (Россия) — 22:24 (14:11).
Первый матч – 22:29.
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