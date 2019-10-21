Шахматист Карлсен повторил рекорд по количеству партий подряд без поражений

Действующий чемпион мира норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен повторил рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в классических шахматах, сообщает NRK. В 10-м туре соревнований на острове Мэн он победил россиянина Максима Матлакова. Таким образом, Магнус не проигрывает уже на протяжении 100 партий.

На этой отметке прервалась рекордная серия китайца Дин Лижэня. Он не проигрывал с 10 августа 2017 года по 10 ноября 2018 года. В 101-й партии Лижэнь уступил французу Максиму Вашье-Лаграву на турнире в Шэньчжоу.

Карлсен в классических шахматах не проигрывает с 31 июля 2018 года. Единоличным лидером на турнире на острове Мэн является американец Фабиано Каруана. Карлсен отстаёт от него на 0,5 очка.

