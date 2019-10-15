Шахматист Карлсен близок к рекорду по количеству партий подряд без поражений
Действующий чемпион мира норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен может стать обладателем рекорда по продолжительности беспроигрышной серии в классических шахматам, сообщает NRK. В пятом туре соревнований на острове Мэн он победил Сурью Шехара Гангули из Индии. Таким образом, Магнус не проигрывает уже на протяжении 95 партий.
Обладателем рекорда является китаец Дин Лижэнь — 100 партий подряд без поражений. Серия продлилась с 10 августа 2017 года по 10 ноября 2018 года. В 101-й партии Лижэнь проиграл французу Максиму Вашье-Лаграву на турнире в Шэньчжоу.
На соревнованиях на острове Мэн участники проведут 11 туров по швейцарской системе. Победитель завоюет право принять участие в турнире претендентов.
Грищук и Федосеев вошли в число семи лидеров шахматного турнира на острове Мэн
- 15 октября 2019
-
12:39
-
12:22
-
11:54
-
11:00
-
10:42
-
10:28
-
09:32
-
09:15
-
08:31
-
00:50
-
00:11
- 14 октября 2019
-
23:47
-
23:00
-
22:29
-
21:23
-
20:23
-
19:56
-
19:19
-
18:55
-
18:12
-
17:53
-
17:49
-
17:31
-
17:20
-
16:54
-
16:00
-
15:47
-
15:42
-
15:00
-
13:59
-
12:09
-
12:04
-
12:02
-
11:13
-
10:44
Партнерский контент