Мишин: настанет пора, когда Косторную тоже кто-то обыграет

Алексей Мишин, тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой, оценил манеру выступления подопечной. На этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе (США) Туктамышева заняла третье место.

«Не только я, но и другие специалисты видят в Лизе очень много позитивного. У неё пластичные мягкие руки, деликатная тонкая манера исполнения. Она во время катания не пожирает зрителей глазами, не обращается с призывом к публике: «Похлопайте мне». Это хорошо, что есть разные исполнители и разные манеры исполнения.



На чемпионате мира по лёгкой атлетике наши мужчины-прыгуны заняли один второе место, другой третье. Наши болельщики отмечали замечательное выступление одного и второго. А болельщики фигурного катания пишут, что тот, кто занял первое место, заслужил всеобщее одобрение, а тот, кто второе, никуда не годится.



Вы знаете, настанет пора, когда замечательную фигуристку Алёну Косторную тоже кто-то обыграет. И тогда такого рода люди, хейтеры, если ещё не вымрут из-за эпидемии, которая называется злобность, также будут её критиковать за второе место», – цитирует Мишина РИА «Новости».