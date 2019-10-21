Шведская лыжница Фальк пропустит сезон

Победительница этапов Кубка мира, участница двух Олимпийских игр, шведская лыжница Ханна Фальк не выступит в следующем сезоне. 30-летняя спортсменка испытывает проблемы со спиной.

«Уже пару лет у Ханны боли в спине, но она могла выступать на высоком уровне, несмотря на них. Однако сейчас мы приняли решение, что ей лучше всего перенести операцию. Она будет проведена через один-два месяца. В ходе сезона Ханна будет сосредоточена на процессе восстановления», — цитирует врача сборной Швеции Магнуса Оскарссона Aftonbladet.

«Конечно, мне грустно, но я мотивирована делать правильные вещи и хочу вернуться более сильным человеком и лыжницей», — сказала Фальк.

В общем зачёте Кубка мира минувшего сезона Ханна заняла 44-е место.