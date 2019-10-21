Павлюченко и Ходыкин сыграли в казино на льду Лас-Вегаса. Видео

Серебряные призёры первого этапа Гран-при по фигурному катанию, который прошёл в Лас-Вегасе (США), российская спортивная пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, показали оригинальный номер в показательных выступлениях. Фигуристы открыли на льду игровой столицы казино, в котором Дарья выступила в роли крупье, а Денис предстал в образе игрока-неудачника.

На соревнованиях в США Павлюченко и Ходыкин стали серебряными призёрами. Россияне показали самые сложные программы из всех участников. Но если техника фигуристов была высоко оценена судьями, то вторая оценка Дарьи и Дениса существенно уступала всем конкурентам. И это несмотря на то, что Павлюченко и Ходыкин в сезоне-2018/19 успели дебютировать в финале Гран-при.

Видео доступно на сайте Первого канала.