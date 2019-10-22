Сотникова ради хоккеиста Ткачёва отдала гадалке 2 млн рублей

В деле российской фигуристки Аделины Сотниковой, пострадавшей от действий мошенницы, всплыли новые факты. Ранее сообщалось, что гадалка обманула Сотникову на 2 миллиона рублей, пообещав вылечить её сестру, сообщает «Комсомольская правда».
Однако, олимпийская чемпионка Сочи-2014 обращалась к гадалке вовсе не из-за сестры, ее просьба была связана с безответной любовью. Сообщается, что ещё летом Аделина тайно встречалась с 26-летним хоккеистом «Ак Барса» Владимиром Ткачёвым, но их роман оказался недолгим.
Фигуристка пожелала вернуть хоккеиста с помощью колдуньи, назвавшей себя «большим специалистом в области магии и приворота». Попытка привлечения внимания Ткачёва оказалась неудачной. После расставания Сотникова находилась в депрессии, поэтому и прибегла к услугам мошенницы.
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