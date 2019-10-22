Лыжница Матвеева передумала уходить в декрет
Серебряный призёр чемпионата мира – 2017 в командном спринте, неоднократный победитель и призёр этапов Кубка мира по лыжным гонкам 33-летняя россиянка Наталья Матвеева будет выступать в следующем сезоне. По окончании минувшего сезона спортсменка сообщила о намерении взять паузу в карьере, чтобы уйти в декрет.
«Я ещё буду выступать. У меня есть свои обязательства перед Росгвардией, плюс буду выступать за регионы. С декабря планирую начать.
В этом сезоне я не планирую выходить на международные соревнования, в том числе на этапы Кубка мира. Что касается следующего сезона, сказать не могу, пока так далеко не заглядывала", — приводит слова Матвеевой ТАСС.
Наталья выступает за сборную России с 2004 года.
Лыжница Матвеева выложила фотографии с венчания
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