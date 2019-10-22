Призёр ЧЕ — о 15-летней Щербаковой: какова цена выступления в таком возрасте?

Трёхкратный призёр чемпионатов Европы, бывшая финская фигуристка Киира Корпи прокомментировала победу 15-летней россиянки Анны Щербаковой на этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе (США).

«Только у меня возникают смешанные чувства, когда я вижу этих удивительных юных фигуристок? Я в восторге от их невероятных способностей, но также не могу перестать думать о человеческой цене такого выступления в этом возрасте.

Было бы интересно узнать, широко ли обсуждаются эти этические вопросы фигурного катания в России», — написала Корпи в своём «твиттере».

Щербакова в произвольной программе установила рекорд. Спортсменка за каскад из четверного лутца и тройного тулупа получила оценку в 18,66 балла. Это самая высокая оценка за элемент в истории женского фигурного катания.