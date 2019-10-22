Американская легкоатлетка, призёр ОИ-2008 Флэнаган завершила карьеру

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине — 2008 в беге на 10 000 метров, американка Шалан Флэнаган объявила о завершении профессиональных выступлений в 38 лет.



«Со слезами счастья на глазах сообщаю о завершении карьеры. С 2004 года я отдавала спорту всё, что у меня было и это были невероятные годы.



Сломанные кости, разорванные сухожилия, потерянные ногти на ногах — это всё это время я уже и со счёту сбилась, сколько всего этого было. Я поднималась на самую вершину и падала вниз, но мне нравилось это, я училась.



Тем не менее, в последние годы я начала чувствовать, что больше не испытываю к бегу страсть. Теперь я хочу передать свой опыт другим. Сразу же хочу объявить, что становлюсь тренером клуба Nike Bowerman», — заявила Флэнаган в своём «инстаграме».

Помимо бронзовой медали Олимпийских игр, Шалан является неоднократным призёром престижных марафонов и полумарафонов.