Американская легкоатлетка, призёр ОИ-2008 Флэнаган завершила карьеру

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине — 2008 в беге на 10 000 метров, американка Шалан Флэнаган объявила о завершении профессиональных выступлений в 38 лет.
«Со слезами счастья на глазах сообщаю о завершении карьеры. С 2004 года я отдавала спорту всё, что у меня было и это были невероятные годы.
Сломанные кости, разорванные сухожилия, потерянные ногти на ногах — это всё это время я уже и со счёту сбилась, сколько всего этого было. Я поднималась на самую вершину и падала вниз, но мне нравилось это, я училась.
Тем не менее, в последние годы я начала чувствовать, что больше не испытываю к бегу страсть. Теперь я хочу передать свой опыт другим. Сразу же хочу объявить, что становлюсь тренером клуба Nike Bowerman», — заявила Флэнаган в своём «инстаграме».
Помимо бронзовой медали Олимпийских игр, Шалан является неоднократным призёром престижных марафонов и полумарафонов.
- 22 октября 2019
-
14:55
-
14:40
-
14:31
-
13:16
-
12:19
-
11:45
-
11:38
-
10:41
-
10:16
-
09:56
-
09:49
-
09:41
-
09:29
-
01:34
-
00:38
-
00:21
- 21 октября 2019
-
23:43
-
23:03
-
22:57
-
22:05
-
21:26
-
21:23
-
20:55
-
20:48
-
20:38
-
20:25
-
19:49
-
19:34
-
19:26
-
19:11
-
18:54
-
18:37
-
18:07
-
17:49
-
17:29