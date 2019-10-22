«Не идеально, но я старалась». Чемпионка ОИ Сотникова исполнила энергичный танец

Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года, российская фигуристка Аделина Сотникова опубликовала в «Инстаграме» видео, на котором исполнила энергичный танец под композицию одного из российских исполнителей. 23-летняя спортсменка продемонстрировала хорошую пластику и владение своим телом.
«Конечно, не идеально, как у моей Анастасии Шумковой (участницы группы поддержки баскетбольного ЦСКА. — Прим. «Чемпионата»), но я правда старалась! Всё-таки ещё столько навыков надо приобрести для того, чтобы быть топом. Как вам? Только честно? Я уже привыкла к разному мнению», — написала Сотникова в «Инстаграме».
Ранее в деле Сотниковой, пострадавшей от действий гадалки, всплыли новые факты. Напомним, колдунья обманула фигуристку на 2 млн рублей, пообещав вылечить её сестру. Но оказалось, что олимпийская чемпионка Сочи-2014 обращалась к гадалке вовсе не из-за сестры. Её просьба была связана с безответной любовью. Ещё летом Аделина тайно встречалась с 26-летним хоккеистом «Ак Барса» Владимиром Ткачёвым, но их роман оказался недолгим.
Запись доступна на странице Сотниковой в «Инстаграме».
- 22 октября 2019
-
20:58
-
20:50
-
19:54
-
19:47
-
19:33
-
18:57
-
18:33
-
18:30
-
18:05
-
17:34
-
17:34
-
17:21
-
17:21
-
16:31
-
16:03
-
15:45
-
15:09
-
14:55
-
14:40
-
14:31
-
13:16
-
12:19
-
11:45
-
11:38
-
10:41
-
10:16
-
09:56
-
09:49
-
09:41
-
09:29
-
01:34
-
00:38
-
00:21
- 21 октября 2019
-
23:43
-
23:03