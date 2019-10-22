Вяльбе: у тренеров в этом году есть возможность заняться экспериментами

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, как сборная готовится к розыгрышу Кубка мира и когда будет определён состав на предновогодние этапы.



«Группа Маркуса Крамера сейчас в Италии, спортсмены Олега Перевозчикова и Юрия Бородавко готовились в немецком Оберхофе. В этом сезоне нет чемпионата мира, поэтому у тренеров есть возможность заняться экспериментами. Это обыкновенная рутинная работа, связанная с увеличением тренировочного объёма. Может, кому-нибудь надо правильно выбрать дату приезда на этапы Кубка мира. За два года до Олимпийских игр необходимо учесть все нюансы.

Тьфу-тьфу, серьезных травм ни у кого нет, а простудные заболевания и боли в спине — извечные спутники спортивной жизни. Не считаем это проблемой.

В декретный отпуск уходят двукратный бронзовый призер Пхёнчхана Юлия Белорукова, Татьяна Алёшина из группы Егора Сорина и Елена Соболева, не так давно ставшая женой Сергея Устюгова.

За неделю до старта в Рованиеми пройдёт так называемая контрольная тренировка. В течение трёх дней определим спортсменов, которые составят компанию лидерам, включённым в состав без отбора. По итогам прошлогодних выступлений это право получили прежде всего Наталья Непряева, Александр Большунов, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых.

Денис Спицов будет отбираться в сборную на общих основаниях. Хочу добавить, что после первых двух этапов в Финляндии и Норвегии произойдет частичная ротация, в борьбу вступят некоторые другие спортсмены. Никаких новых схем внедрять не будем», — приводит слова Вяльбе сайт Олимпийского комитета России.