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Вяльбе – о фильме про себя: уверена зрителей заинтересует история моей жизни

Вяльбе – о фильме про себя: уверена зрителей заинтересует история моей жизни
Другие / Лыжный спорт 0

В марте 2020 года в Магаданской области начнутся съёмки фильма о трёхкратной олимпийской чемпионке, 14-кратной чемпионке мира по лыжным гонкам Елене Вяльбе. Она рассказала некоторые подробности об этой ленте.

«Идея фильма родилась примерно год назад. Именно столько времени длится наше сотрудничество со съемочной группой. Картина будет не только о спорте, но также о моей жизни и предках. Съемки планируются в Магадане и Норвегии.

Кастинга ещё не было. Мне кажется, что режиссер фильма Николай Хомерики должен сначала досконально изучить мой характер. Внешняя схожесть – не главное. Кстати, не представляю, как они найдут актрису для детской роли. Сыграть меня маленькую невероятно трудно.

Достаточно долго думала, тщательно прочитала сценарий, который ещё наверняка будет изменён. Только после этого появилась уверенность, что зрителей заинтересует история моей жизни, которую никак не назовешь лёгкой.

Планирую ли присутствовать на съемочной площадке? Если только позволит работа. Вот сейчас слетала на пару дней в Магадан, чтобы съёмочная группа смогла выбрать натуру. Моё детство прошло в частном доме, и я показала режиссеру те строения, которые имеют хоть какое-то сходство», — приводит слова Вяльбе сайт Олимпийского комитета России.

В 2020 году начнутся съёмки фильма о Вяльбе
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