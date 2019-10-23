Участница Олимпиады-2018 завершила карьеру в 26 лет

Швейцарская лыжница Натали фон Зибенталь объявила о решении завершить спортивную карьеру, сообщает SRF. По словам 26-летней спортсменки, ей трудно найти энергию и мотивацию, чтобы продолжать выступать на топ-уровне.

«Моё тело и разум сдались. Я уверена, что решение завершить карьеру является правильным», — сказала фон Зибенталь.

Ассоциация лыжных видов спорта Швейцарии поблагодарила Натали за карьеру: «Спасибо за незабываемые лыжные моменты. Удачи в будущем».

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) швейцарка заняла шестое место в скиатлоне и гонке на 10 км свободным стилем. В минувшем розыгрыше Кубка мира её лучшим результатом стало восьмое место в гонке на 10 км на этапе в Тоблахе.

В общем зачёте Кубка мира лучшим результатом фон Зибенталь стало 17-е место по итогам сезонов-2016/17 и 2017/18.