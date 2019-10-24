В России впервые пройдет конкурс спортивно-технологических стартапов

Стартовал первый в истории континентальный конкурс спортивно-технологических стартапов — CSTSC (Continental Sport Tech Startup Challenge). Цель конкурса – найти и собрать на одной площадке наиболее перспективные спортивно-технологические стартапы из России, СНГ, Прибалтики, Израиля и Европы для их поддержки и объединения интересов со стратегическими партнёрами, клиентами и инвесторами.



К участию приглашаются спортивно-технологические стартапы, создающие инновационные решения для спортивного рынка. Главный критерий участия — инновационный продукт, способный оказать значительный эффект на рынок спорта и киберспорта. Участие в конкурсе бесплатное.



Организатором конкурса является компания STIG (Sport Tech Innovation Group) — стартап-акселератор, цель которого — поиск и развитие инновационных решений в области спорта.



Конкурс пройдёт в рамках главного события в спортивном бизнес-сообществе — премии BISPO Awards 2019. Все участники CSTSC получат доступ к целевой аудитории не только самого конкурса, но и премии BISPO Awards — спортивным федерациям, лигам, клубам, брендам, медиа и инвесторам из различных спортивных областей.



Победители и призёры конкурса будут награждены ценными призами от партнёров номинаций CSTS, а также получат возможность реализации своих решений в крупнейших компаниях спортивной индустрии.



Приём заявок на участие в конкурсе проходит до 25 ноября 2019 года на сайте CSTSC.