«Крылья Советов» вышли в 1/4 финала Кубка мировых чемпионов по пляжному футболу
В матче 1/8 финала Кубка мировых чемпионов по пляжному футболу самарские «Крылья Советов» одержали уверенную победу над «Нью Тим Брюссель» из Бельгии — 3:1.
Голами в матче отличились Андрей Андреев, Артём Волошин и Иван Тетерин. Напомним, что российский клуб пока не проигрывал на турнире — в групповом этапе «Крылья Советов» выиграли все три матча.
Следующим соперником самарского клуба станут либо представители Бразилии «Фламенго», либо украинская команда «Выбор».
Пляжный футбол. Кубок мировых чемпионов. 1/8 финала. Анталья, Турция
«Крылья Советов» (Россия) – «Нью Тим Брюссель» (Бельгия) – 3:1
Голы: Андреев, 21 (пен), Волошин, 22, Тетерин, 28.
- 24 октября 2019
-
16:38
-
16:20
-
15:28
-
14:54
-
14:45
-
14:32
-
13:42
-
13:16
-
13:13
-
11:54
-
10:48
-
10:10
-
09:41
-
09:22
-
09:11
-
01:00
-
00:37
-
00:30
- 23 октября 2019
-
23:33
-
23:09
-
22:26
-
21:44
-
20:32
-
20:13
-
19:44
-
19:32
-
19:06
-
19:06
-
18:26
-
18:11
-
17:55
-
17:25
-
16:35
-
16:03
-
15:43
Партнерский контент