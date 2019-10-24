«Крылья Советов» вышли в 1/4 финала Кубка мировых чемпионов по пляжному футболу

В матче 1/8 финала Кубка мировых чемпионов по пляжному футболу самарские «Крылья Советов» одержали уверенную победу над «Нью Тим Брюссель» из Бельгии — 3:1.



Голами в матче отличились Андрей Андреев, Артём Волошин и Иван Тетерин. Напомним, что российский клуб пока не проигрывал на турнире — в групповом этапе «Крылья Советов» выиграли все три матча.



Следующим соперником самарского клуба станут либо представители Бразилии «Фламенго», либо украинская команда «Выбор».



Пляжный футбол. Кубок мировых чемпионов. 1/8 финала. Анталья, Турция



«Крылья Советов» (Россия) – «Нью Тим Брюссель» (Бельгия) – 3:1



Голы: Андреев, 21 (пен), Волошин, 22, Тетерин, 28.