Кулижников — о шансе на новый рекорд: уже за счёт разгона можно прибавить

Рекордсмен мира на дистанции 500 метров конькобежец Павел Кулижников рассказал, как готовился к новому сезону, и отметил, что знает, за счёт чего сможет улучшить свой результат.



«Мне надоел пассивный отдых! Ну пляж, ну полежал, но захотелось чего-нибудь новенького. Восхождение на Эльбрус, там мне было спокойно, было хорошее настроение, и на душе было как-то спокойно.

Были три сбора на льду до сентября — Херенвен, Москва, Коломна. Классно поработали. Я, кстати, встал на новые лезвия, пробую пока, адаптируюсь. Завод прежнего производителя у нас закрыли, самих лезвий мало осталось, только если у кого-то покупать. Но все бегают на других, и я привыкну.

Всегда были какие-то косяки, нюансы, одно не получалось, другое, то голову срывало, то ещё что-то. Хочется отработать по максимуму, делать всё, что тебе говорят, а не надумывать, что там у тебя в голове происходит. В это межсезонье я сделал столько работы, сколько никогда не делал — и на льду, и «на суше». Раньше работал меньше. Всего касается. Вот за весом тоже нужно следить, нужно чуть-чуть скинуть.

Побить рекорд? Я так скажу: будет как будет. Многое зависит от того, кто и по какой дорожке стартует. Время улучшить возможно, в конце концов в Солт-Лейке у меня был ужасный разгон. Уже за счёт разгона можно прибавить», — цитирует Кулижникова РИА «Новости».