Волейбольные клубы узнали соперников в Лиге чемпионов

В Софии (Болгария) состоялась жеребьёвка групповой стадии волейбольной Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба ЕКВ.
В мужских соревнованиях в одну группу попали чемпион России кемеровский «Кузбасс» и бронзовый призёр «Факел» из Нового Уренгоя. Вместе с ними в группе B сыграют «Берлин» (Германия) и «Любляна» (Словения).
Казанский «Зенит» в группе C встретится с командами: «Халкбанк» (Турция), «Ястшембский Венгель» (Польша) и «Гринярд Маасейк» (Бельгия).
В женском турнире в одной группе сыграют волейболистки московского «Динамо» и екатеринбургской «Уралочки-НТМК». Их соперниками в группе Е станут «Канны» (Франция) и «Марица» (Болгария).
Ещё один российский клуб «Локомотив» (Калининград) попал в группу В, где встетится с «Вакифбанком» (Турция), «Новой» (Словения) и «Скандиччи» (Италия).
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