Российские борцы-вольники выиграли 4 золота в первый день турнира в Нефтеюганске
На международном турнире по вольной борьбе на призы вице-президента ФСБР Владимира Семёнова в Нефтеюганске определились победители и призёры в весовых категориях до 57, 65, 70, 79 и 97 кг. Из 20 разыгранных наград 19 завоевали представители России. Единственным иностранцем, выигравшим медаль, стал Геннадий Чудинович, одолевший в финале россиянина Заура Коциева. В весе до 97 кг золотая медаль уезжает в Германию.
В остальных категориях победителями стали Хасанхусейн Бадрудинов (до 57 кг), Юлиан Гергенов (до 65 кг), Исраил Касумов (до 70 кг) и Кахабер Хубежты (до 79 кг).
Отметим также, что в весе до 65 кг из-за повреждения Александра Богомоева финальный поединок не состоялся.
В соревнованиях принимают участие борцы из 15 стран мира.
- 26 октября 2019
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