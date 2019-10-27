Кёрлингисты Морозова и Горячев стали вторыми на турнире смешанных пар в Германии

Россияне Дарья Морозова и Даниил Горячев заняли второе место на международном турнире по кёрлингу среди смешанных пар «WCT Mixed Doubles Cup Geising 2019», который проходил в Гайзинге (Германия). В соревнованиях приняли участие 16 пар из Польши, России, Швеции, Словакии, Италии, Чехии, Нидерландов, Венгрии и Германии.

В финале Морозова и Горячев уступили венгерской паре Дороттья Паланча/Киш Жолт — 6:8 (0:1, 3:0, 1:0, 0:5, 0:1, 0:1, 2:0).

В матче за третье место россияне Анна Веневцева и Василий Грошев, уступившие той же венгерской паре в полуфинале, проиграли шведам Терезе Вестман и Робину Альбергу со счётом 3:11 (0:2, 0:3, 0:2, 3:0, 0:3, 0:1).

Ещё одна российская пара Маргарита Фомина и Алексей Стукальский в четвертьфинале уступила соотечественникам Морозовой и Горячеву (6:7), а в матче за пятое место обыграла немецкий дуэт – 6:3 (1:0, 0:1, 3:0, 1:0, 1:0, 0:2, 0:0).