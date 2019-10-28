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Артемьев: задача сборной России по регби — победа на чемпионате Европы

Артемьев: задача сборной России по регби — победа на чемпионате Европы
Другие / Прочие виды спорта 0

Председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев прокомментировал продление контракта с наставником национальной команды Лином Джонсом и поделился планами команды на ближайшее будущее.

«Нам нравится работать с Лином Джонсом. Ближайшая задача — это чемпионат Европы. Если наша команда сохранит кондиции, которые она показала в своих лучших матчах на Кубке мира, то у нас есть очень хорошие шансы не только войти в тройку. Задача должна ставиться максимальная — стать чемпионами Европы», — цитирует Артемьева ТАСС.

Чемпионат Европы пройдет с февраля по март 2020 года. Помимо сборной России в нём примут участие команды Грузии, Испании, Португалии, Бельгии и Румынии.

На завершающемся Кубке мира по регби сборная России проиграла все четыре матча группового этапа, в результате чего досрочно покинула турнир.

Источник: ТАСС

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