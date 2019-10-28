Крамер: Белорукову и Соболеву заменят новые лыжницы

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер отметил, что в национальной команде лыжниц Юлию Белорукову и Елену Соболеву заменят талантливые новички.

24-летняя Белорукова и 27-летняя Соболева пропустят сезон-2019/20 из-за беременности.

«Белорукова и Соболева пропускают сезон. Из-за этого в команде произойдут изменения. Мы предоставим шанс некоторым новым лыжницам на этапах Кубка мира, чтобы они получили опыт. У нас есть талантливые спортсменки.

Непряева сделала следующий шаг и должна быть в состоянии одержать победу в общем зачёте Кубка мира. Она выглядит сильнее, чем в прошлом году», — цитирует Крамера Expressen.

По итогам сезона-2018/19 Непряева заняла второе место в общем зачёте Кубка мира.