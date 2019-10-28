Велогонщик попал под колёса автомобиля, который летел на большой скорости

В Бразилии во время «Тура де Гуарульюс», одного из главных велотурниров в стране, едва не произошла трагедия.

В отсутствие правоохранителей автомобиль, ехавший на высокой скорости, пробил ограждение и наехал на велосипедиста. Спортсмена от гибели спасло чудо.

Напомним, в начале октября 19-летнего велогонщика во время соревнований сбила машина на скорости 70 км/ч. Эдо Маас, выступающий за команду Sunweb, попал в серьёзную аварию во время гонки Il Piccolo Lombardia. Спортсмен получил переломы шеи, спины и повредил лицо после того, как на спуске в него врезался автомобиль. Водитель машины был признан виновником ДТП.

Видео доступно на «Чемпионате».