Войнова рассказала, как гормональный сбой едва не вынудил её завершить карьеру

Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в командном спринте, 11-кратная чемпионка Европы велогонщица Анастасия Войнова рассказала, как раздумывала о завершении карьеры несколько лет назад.
«Мысли о том, чтобы закончить, у меня были после чемпионата мира в Голландии в 2018 году. После Рио-2016 я приняла решение кардинально всё поменять: тренера, команду, методику подготовки. Понимала, что будет непросто – организму надо будет привыкнуть, перестроиться, готовила себя к тому, что может быть спад физической формы, но не ожидала, что это затянется на такой долгий срок. И как только я почувствовала, что начинаю набирать форму, что организм перестроился, наладился контакт с тренером – у меня случился гормональный сбой. Это, мягко говоря, не самая приятная вещь для женщины, а тем более для женщины-спортсменки. А самое плохое, что произошло всё перед чемпионатом мира в Голландии. Конечно, это выбило меня из колеи… Я изначально понимала, что еду на важнейший турнир не в форме, но по натуре я такой спортсмен, который будет бороться за любое место, даже за последнее.
В Рио была моя первая Олимпиада, и все мои титулы к тому моменту были выиграны благодаря Владимиру Дмитриевичу Кирильцеву. Но появилось ощущение, что в нашем тандеме мы достигли потолка и помочь друг другу в плане развития больше не сможем», — цитирует Войнову «Команда России».
- 31 октября 2019
-
18:58
-
18:36
-
18:22
-
18:19
-
17:21
-
16:56
-
16:29
-
15:53
-
15:33
-
14:37
-
14:13
-
13:40
-
13:17
-
13:07
-
12:55
-
12:17
-
12:14
-
12:02
-
11:48
-
11:29
-
10:47
-
10:30
-
10:06
-
09:42
-
09:22
-
00:43
- 30 октября 2019
-
21:38
-
20:49
-
20:34
-
19:49
-
19:27
-
16:35
-
15:52
-
15:25
-
13:10