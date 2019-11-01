Конькобежка Качанова: когда упала, думала, что не смогу ходить

Победительница чемпионата России по конькобежному спорту 2019 года на дистанции 1000 м Дарья Качанова вспомнила, как приходила в себя после страшного падения на катке в Крылатском, которое произошло в межсезонье.

«Тогда думала, что с сезоном можно попрощаться точно. И ладно сезон, я-то уж думала, что не смогу ходить. Лежала и не могла пошевелиться. Не могла подвигать ни рукой, ни ногой. Время, казалось, тянется бесконечно. Было очень страшно.

Ужасный момент. Промелькнула мысль, что дальше уже ничего не будет, не дай бог. Старалась эти мысли отогнать от себя, но, к счастью, всё оказалось не так серьёзно. Потихоньку восстановилась, теперь всё в порядке.

Довольна подготовительным этапом. Намного больше проехала на велосипеде, много было работы в группе, на скорости на льду. Раньше на такие скорости так рано не выходила. А тут в июле уже набрала настолько хорошую форму, которую в предыдущие сезоны я набирала где-то только к декабрю. Вообще, много всего интересного произошло и, надеюсь, произойдёт. Сезон обещает быть насыщенным", — цитирует Качанову РИА «Новости».