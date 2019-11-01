Кулижников — о возможном пропуске Игр в Токио: морально готов к любому исходу

Рекордсмен мира по конькобежному спорту россиянин Павел Кулижников заявил, что не хочет думать о пропуске Олимпиады в 2022 году из-за сложившейся ситуации вокруг российского спорта.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) запустило процедуру лишения статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) всемирному антидопинговому кодексу. Россия подозревается в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в ВАДА в начале 2019 года. Отрицательное для России решение, скорее всего, не позволит российским спортсменам выступить на двух ближайших Олимпиадах.

«По этой истории с ВАДА… То сказали, что 23 октября будет информация, то вот теперь перенесли, потом ещё перенесут. Не знаю, что там и как решат. У меня, я думаю, мало шансов. Я не позволяю себе об этом думать…

Даже не знаю, как объяснить. Ольга Фаткулина сказала, что её ничем уже не испугаешь, меня в принципе тоже. Морально готовлюсь к любому исходу. Я ещё осенью понимал, что шансов на Пхёнчхан у меня мало и я не поеду никуда. Расстроились те, кто надеялся, а я уже и не надеялся», — цитирует Кулижникова РИА «Новости».