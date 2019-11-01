Рекордный ритмический танец Пападакис и Сизерона в стиле дискотек 1980-х. Видео
Французский дуэт Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон обновил мировой рекорд в ритмическом танце на третьем этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Гренобле. Хозяева льда получили от судей 88,69 балла. Предыдущее достижение также принадлежало Пападакис и Сизерону: на чемпионате мира 2019 года они откатали ритмический танец на 88,42 балла.
Пападакис и Сизерон выбрали в качестве музыкального сопровождения мелодии дискотек 1980-х годов ХХ века. Костюм Габриэллы напоминает одежду для популярной в то время аэробики.
Идущие вторыми после ритмического танца американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс уступают лидерам 8 баллов.
Видео ритмического танца Пападакис и Сизерона доступно на сайте Первого канала.
Пападакис и Сизерон обновили рекорд мира в ритмическом танце в Гренобле
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