Морозов и Чупков завоевали золото на этапе Кубка мира по плаванию в Казани

Российские пловцы завоевали 5 золотых медалей в первый день шестого этапа Кубка мира по плаванию.
Победительницей на дистанции 400 м вольным стилем среди женщин стала россиянка Анна Егорова. Мария Темникова победила на дистанции 200 метров брассом.
В соревновании мужчин россиянин Владимир Морозов одержал победу на дистанции 50 м вольным стилем. Антон Чупков не имел равных на дистанции 100 м брассом. Михаил Вековищев завоевал золотую медаль на дистанции 100 м баттерфляем.
Плавание. Кубок мира. Шестой этап. Казань, Россия
Женщины. Вольный стиль. 400 м
1. Анна Егорова (Россия) — 4.8,93
2. Валерия Саламатина (Россия) — 4.09,32
3. Миккайла Шеридан (Австралия) — 4.11,35
Спина. 50 м
1. Кира Туссен (Нидерланды) — 27,89
2. Мария Каменева (Россия) — 27,95
3. Этьен Медейрос (Бразилия) — 28,12
Брасс. 200 м
1. Мария Темникова (Россия) — 2.24,10
2. Дарья Чикунова (Россия) — 2.24,56
3. Виталина Симоновой (Россия) — 2.28,32
Вольный стиль. 50 м
1. Кейт Кэмпбелл (Австралия) — 24,08
2. Мишель Коулман (Швеция) — 24,28
3. Мария Каменева (Россия) — 24,32
Мужчины. Вольный стиль. 50 м
1. Владимир Морозов (Россия) — 21,71
2. Майкл Эндрю (США) — 22,03
3. Максим Лобановский (Венгрия) — 22,06
Вольный стиль. 400 м
1. Данас Рапшис (Литва) — 3.44,60
2. Антон Никитин (Россия) — 3.47,60
3. Александр Красных (Россия) — 3.48,28
Брасс. 100 м
1. Антон Чупков (Россия) — 58,94
2. Арно Камминга (Нидерланды) — 58,98
3. Ясухиро Косеки (Япония) — 59.23
Баттерфляй. 100 м
1. Михаил Вековищев (Россия) — 51,56
2. Майкл Эндрю (США) — 51,86
3. Себастьян Сабо (Венгрия) — 51,97
- 1 ноября 2019
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