Морозов и Чупков завоевали золото на этапе Кубка мира по плаванию в Казани

Российские пловцы завоевали 5 золотых медалей в первый день шестого этапа Кубка мира по плаванию.

Победительницей на дистанции 400 м вольным стилем среди женщин стала россиянка Анна Егорова. Мария Темникова победила на дистанции 200 метров брассом.

В соревновании мужчин россиянин Владимир Морозов одержал победу на дистанции 50 м вольным стилем. Антон Чупков не имел равных на дистанции 100 м брассом. Михаил Вековищев завоевал золотую медаль на дистанции 100 м баттерфляем.

Плавание. Кубок мира. Шестой этап. Казань, Россия

Женщины. Вольный стиль. 400 м

1. Анна Егорова (Россия) — 4.8,93

2. Валерия Саламатина (Россия) — 4.09,32

3. Миккайла Шеридан (Австралия) — 4.11,35

Спина. 50 м

1. Кира Туссен (Нидерланды) — 27,89

2. Мария Каменева (Россия) — 27,95

3. Этьен Медейрос (Бразилия) — 28,12

Брасс. 200 м

1. Мария Темникова (Россия) — 2.24,10

2. Дарья Чикунова (Россия) — 2.24,56

3. Виталина Симоновой (Россия) — 2.28,32

Вольный стиль. 50 м

1. Кейт Кэмпбелл (Австралия) — 24,08

2. Мишель Коулман (Швеция) — 24,28

3. Мария Каменева (Россия) — 24,32

Мужчины. Вольный стиль. 50 м

1. Владимир Морозов (Россия) — 21,71

2. Майкл Эндрю (США) — 22,03

3. Максим Лобановский (Венгрия) — 22,06

Вольный стиль. 400 м

1. Данас Рапшис (Литва) — 3.44,60

2. Антон Никитин (Россия) — 3.47,60

3. Александр Красных (Россия) — 3.48,28

Брасс. 100 м

1. Антон Чупков (Россия) — 58,94

2. Арно Камминга (Нидерланды) — 58,98

3. Ясухиро Косеки (Япония) — 59.23

Баттерфляй. 100 м

1. Михаил Вековищев (Россия) — 51,56

2. Майкл Эндрю (США) — 51,86

3. Себастьян Сабо (Венгрия) — 51,97