«Ростов-Дон» взял реванш у «Эсбьерга» в гандбольной Лиге чемпионов

Гандболистки команды «Ростов-Дон» на своей площадке взяли убедительный реванш у датского «Эсбьерга» за поражение в выездном матче 19 октября (26:31). В домашнем матче ростовчанки одержали победу со счётом 34:26. Самой результативной в составе хозяек площадки стала Юлия Манагарова, забившая 6 мячей, 5 раз отличилась Анна Сень, по 4 гола записали на свой счёт Анна Вяхирева и Виктория Борщенко.

У ростовского клуба это вторая победа в четырёх матчах группового этапа. Одна из встреч завершилась вничью. Ростовчанки набрали 5 очков, что позволило им обойти «Эсбьерг» в турнирной таблице.

В пятом туре 9 ноября «Ростов-Дон» на выезде сыграет с «Люблином».

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины

Группа В. 4-й тур

«Ростов-Дон» (Россия) – «Эсбьерг» (Дания) — 34:26 (16:13).