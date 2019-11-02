Российские пловцы завоевали 6 золотых медалей в 2-й день этапа КМ в Казани

Российские пловцы завоевали 6 золотых медалей во второй день шестого этапа Кубка мира, который проходит в Казани.

Владимир Морозов стал лучшим на дистанции 50 м на спине, Владислав Гринёв одержал победу на дистанции 100 м вольным стилем, Даниил Пахомов первенствовал в финале на 200 м баттерфляем.

В соревнованиях женщин золотые медали выиграли Дарья Устинова на 200-метровке вольным стилем и Арина Суркова на 50-метровке баттерфляем.

Россиянам не было равных также в смешанной эстафете 4×100 м вольным стилем. Золото выиграли Гринёв, Михаил Вековищев, Мария Каменева и Дарья Устинова.

Плавание. Кубок мира. 6-й этап. Казань, Россия

Мужчины. Спина. 50 м

1. Владимир Морозов (Россия) — 24,55.

2. Майкл Эндрю (США) — 24,60.

3. Григорий Тарасевич (Россия) — 24,85…

5. Сергей Фесиков (Россия) — 25,19.

Вольный стиль. 100 м

1. Владислав Гринёв (Россия) — 47,78.

2. Владимир Морозов (Россия) — 48,15.

3. Михаил Вековищев (Россия) — 48,41.

Баттерфляй. 200 м

1. Даниил Пахомов (Россия) — 1.57,85.

2. Владимир Кудряшов (Россия) — 1.58,49.

3. Пётр Жихарев (Россия) — 1.58,51.

Женщины. Вольный стиль. 200 м

1. Дарья Устинова (Россия) — 1.59,23.

2. Дарья Муллакаева (Россия) — 1.59,43.

3. Жужанна Якабош (Венгрия) — 1.59,45…

5. Мария Баклакова (Россия) — 1.59,55.

6. Валерия Саламатина (Россия) — 2.00,00.

Спина. 100 м

1. Кейли Маккеун (Австралия) — 59,25.

2. Мария Каменева (Россия) — 59,27.

3. Эмили Сибом (Австралия) — 59,63.

Баттерфляй. 50 м

1. Арина Суркова (Россия) — 25,62.

2. Кейт Кэмпбелл (Австралия) — 26,08.

3. Жанетт Оттесен (Дания) — 26,11.

Брасс. 100 м

1. Арьянна Кастильони (Италия) — 1.07,59.

2. Мария Темникова (Россия) — 1.07,67.

3. Алина Змушко (Беларусь) — 1.08,11.

Смешанная эстафета. Вольный стиль. 4×100 м

1. Россия — 3.27,85.

2. Австралия — 3.31,19.

3. Южная Корея — 3.31,85.