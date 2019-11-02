Косторная завоевала золото на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая

Российская фигуристка Алёна Косторная одержала победу на дебютном этапе Гран-при в Гренобле (Франция). Косторная исполнила два тройных акселя в произвольной программе – первый в каскаде с двойным тулупом и второй сольный. За произвольную программу Косторная получила 159,45 балла, почти на 2 балла улучшив личный рекорд.

Второе место заняла олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая допустила единственную ошибку при приземлении с тройного лутца в самом начале проката, но при этом в оценке за технику проиграла Косторной около 20 баллов. В произвольной программе Загитова уступила даже американке Мэрайе Белл, получившей вторую оценку дня за технику. По сумме двух видов Белл стала бронзовым призёром.

Ещё одна россиянка, Мария Сотскова — 11-я.

Фигурное катание. Третий этап Гран-при. Гренобль, Франция

Женщины

1. Алёна Косторная (Россия) – 236,00.

2. Алина Загитова (Россия) – 216,06.

3. Мэрайя Белл (США) – 212,89…

11. Мария Сотскова (Россия) – 144,89.