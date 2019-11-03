Самодай и Величко завоевали бронзу на этапе Мирового тура по пляжному волейболу

Российская пара Валерий Самодай и Игорь Величко выиграли бронзовую медаль на этапае Мирового тура по пляжному волейболу в Циньчжоу (Китай).
В матче за третье место россияне одержали победу над другим российским дуэтом — Руслан Быканов / Александр Лихолетов — 2-1 (16:21, 22:20, 15:8).
Победу на этапе Мирового тура одержали представители Швейцарии Адриан Хайдрих и Мирко Герсон. В решающем матче они оказались сильнее австрийской пары Мартин Эрмакора / Моритц Пристаутц.
Ранее стало известно, что россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский признаны лучшей командой 2019 года в пляжном волейболе.
В 2019 году Красильников и Стояновский впервые в истории выиграли два крупнейших турнира по пляжному волейболу: сначала стали чемпионами мира, а затем победителями финального этапа Мирового тура по пляжному волейболу.
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