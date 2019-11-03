Велогонщик Ганна во второй раз за день обновил мировой рекорд на треке

Четырёхкратный чемпион мира из Италии Филиппо Ганна снова обновил мировой рекорд в индивидуальной гонке преследования по велоспорту на треке. Произошло это на этапе Кубка мира в Минске (Беларусь).



23-летний спортсмен проехал финальный заезд этапа с результатом 4.02,647 минуты. Предыдущий рекорд установил он же, причём сегодня, в квалификационном заезде. Тогда Ганна показал результат 4.04,252 минуты.



Ганна — первый итальянский гонщик, который стал рекордсменом в гонке преследования со времён Андреа Колинелли, который на Олимпийских играх в Атланте в 1996 году стал первым, кому удалось преодолеть в этой дисциплине рубеж 4.20.



Предыдущим автором рекорда был американец Эштон Лэмби. Интересно, что сегодня Ганна опередил Лэмби и по суммарному количеству мировых рекордов в карьере — 4 против 3.

Итальянский велосипедист Ганна установил рекорд в гонке преследования на треке