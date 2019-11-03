Велогонщик Ганна во второй раз за день обновил мировой рекорд на треке

Четырёхкратный чемпион мира из Италии Филиппо Ганна снова обновил мировой рекорд в индивидуальной гонке преследования по велоспорту на треке. Произошло это на этапе Кубка мира в Минске (Беларусь).
23-летний спортсмен проехал финальный заезд этапа с результатом 4.02,647 минуты. Предыдущий рекорд установил он же, причём сегодня, в квалификационном заезде. Тогда Ганна показал результат 4.04,252 минуты.
Ганна — первый итальянский гонщик, который стал рекордсменом в гонке преследования со времён Андреа Колинелли, который на Олимпийских играх в Атланте в 1996 году стал первым, кому удалось преодолеть в этой дисциплине рубеж 4.20.
Предыдущим автором рекорда был американец Эштон Лэмби. Интересно, что сегодня Ганна опередил Лэмби и по суммарному количеству мировых рекордов в карьере — 4 против 3.
- 3 ноября 2019
-
16:45
-
15:06
-
14:45
-
14:29
-
14:04
-
13:53
-
12:10
-
11:23
-
11:11
-
10:55
-
09:26
-
03:50
-
01:00
-
00:51
-
00:41
-
00:19
- 2 ноября 2019
-
23:27
-
23:20
-
23:05
-
22:48
-
22:22
-
22:09
-
21:09
-
20:25
-
19:18
-
19:06
-
18:27
-
17:53
-
17:32
-
17:18
-
16:33
-
16:30
-
15:14
-
14:48
-
14:02