Волейболистки московского «Динамо» успешно стартовали в полуфинале Кубка России
Волейболистки московского «Динамо» успешно стартовали на полуфинальном этапе Кубка России. Соревнования в группе А проходят в Санкт-Петербурге.
В матче первого тура бело-голубые одержали волевую победу над командой «Липецк» со счётом 3:1 (21:25, 25:13, 25:18, 25:19).
В группе А также выступают «Ленинградка» и краснодарское «Динамо». 4 ноября во втором туре столичные динамовки сыграют с одноклубницами из Краснодара.
В «Финал четырёх», который пройдёт 25-26 декабря в Казани, выйдут только победители трёх групп. Четвёртым участником станет казанское «Динамо».
Волейбол. Кубок России. Женщины. Полуфинал
Группа А. Первый тур
«Динамо» (Москва) – «Липецк» (Липецкая область) — 3:1 (21:25, 25:13, 25:18, 25:19).
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