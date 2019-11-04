Виктор Ан ещё не принял решение об участии в Олимпийских играх 2022 года

Российский шорт-трекист Виктор Ан поделился планами на будущее. Спортсмен признался, что ещё не принял окончательного решения об участии в Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Токио).

«Я просто посмотрю на этот сезон, а дальше будет видно», — цитирует Ана пресс-служба Международного союза конькобежцев.

33-летний спортсмен в сентябре 2018 года объявил о завершении карьеры. Но в конце лета 2019 года он объявил о желании выступить на Олимпийских играх 2022 года.

На первом этапе Кубка мира, проходившем в Солт-Лейк-Сити (США), Ан завоевал две серебряные медали в индивидуальных соревнованиях. Также россиянин выиграл золотые медали в мужской и смешанной эстафетах.

Южнокореец Ан принял российское гражданство в декабре 2011 года. На Олимпиаде-2014 в Сочи он завоевал три золотые медали.