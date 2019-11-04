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Чемпионка ОИ в барьерном беге Харпер-Нельсон возобновила карьеру

Чемпионка ОИ в барьерном беге Харпер-Нельсон возобновила карьеру
Другие / Лёгкая атлетика 0

Олимпийская чемпионка в барьерном беге американка Дон Харпер-Нельсон объявила о возобновлении карьеры. Об этом информирует официальный сайт Международного олимпийского комитета.

35-летняя спортсменка ушла из спорта год назад. В апреле 2019-го у неё родилась дочь.

Харпер-Нельсон специализируется в спринтерском барьерном беге. Олимпийская чемпионка 2008 года, серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года, двукратный призёр чемпионатов мира (2011, 2017) на дистанции 100 метров с барьерами. Двукратная победительница чемпионата США по лёгкой атлетике (2003, 2009). Неоднократный призёр национальной ассоциации в спринтерском и барьерном беге.

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