Чемпионка ОИ в барьерном беге Харпер-Нельсон возобновила карьеру

Олимпийская чемпионка в барьерном беге американка Дон Харпер-Нельсон объявила о возобновлении карьеры. Об этом информирует официальный сайт Международного олимпийского комитета.

35-летняя спортсменка ушла из спорта год назад. В апреле 2019-го у неё родилась дочь.



Харпер-Нельсон специализируется в спринтерском барьерном беге. Олимпийская чемпионка 2008 года, серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года, двукратный призёр чемпионатов мира (2011, 2017) на дистанции 100 метров с барьерами. Двукратная победительница чемпионата США по лёгкой атлетике (2003, 2009). Неоднократный призёр национальной ассоциации в спринтерском и барьерном беге.