Регбийная команда Тонга остановила свадебный приём. Видео

Выступающая в регбийной лиге команда Тонга остановила большую тонганскую свадьбу. Видео, запечатлевшее это событие, стало вирусным в «Фейсбуке», набрав более 6000 «лайков», более 3000 репостов и 850 комментариев.

Свадебный приём остановился в тот момент, когда завершался матч регбийной лиги между сборными Тонга и Австралии. В огромном банкетном зале стало невероятно тихо, гости собрались около ближайших смартфонов, чтобы посмотреть последние минуты победного матча своей команды со сборной Австралии (16:12).

В начале видно, как группа молодых людей сидит на полу с телефоном, вокруг толпятся люди. Многие пришли на свадьбу в футболках регбийной команды Тонга. Когда становится ясно, что любимая команда выиграла, тишина мгновенно превращается в бурную радость: крики, возгласы и пение. У всех гостей праздник, появляется даже национальный флаг, и гости танцуют на стульях, со стульями и просто так, от души.

Сборная Тонга, не блещущая в регбийном мире, одерживает вторую победу подряд. Неделю назад была повергнута команда Великобритании (14:6).

Такую свадьбу жених и невеста точно не забудут до конца жизни.

Видео доступно в «Фейсбуке».