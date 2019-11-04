Регбийная команда Тонга остановила свадебный приём. Видео

Выступающая в регбийной лиге команда Тонга остановила большую тонганскую свадьбу. Видео, запечатлевшее это событие, стало вирусным в «Фейсбуке», набрав более 6000 «лайков», более 3000 репостов и 850 комментариев.
Свадебный приём остановился в тот момент, когда завершался матч регбийной лиги между сборными Тонга и Австралии. В огромном банкетном зале стало невероятно тихо, гости собрались около ближайших смартфонов, чтобы посмотреть последние минуты победного матча своей команды со сборной Австралии (16:12).
В начале видно, как группа молодых людей сидит на полу с телефоном, вокруг толпятся люди. Многие пришли на свадьбу в футболках регбийной команды Тонга. Когда становится ясно, что любимая команда выиграла, тишина мгновенно превращается в бурную радость: крики, возгласы и пение. У всех гостей праздник, появляется даже национальный флаг, и гости танцуют на стульях, со стульями и просто так, от души.
Сборная Тонга, не блещущая в регбийном мире, одерживает вторую победу подряд. Неделю назад была повергнута команда Великобритании (14:6).
Такую свадьбу жених и невеста точно не забудут до конца жизни.
Видео доступно в «Фейсбуке».
- 4 ноября 2019
-
23:08
-
22:58
-
22:49
-
22:11
-
21:54
-
21:01
-
20:42
-
20:30
-
20:24
-
19:49
-
19:34
-
19:11
-
18:02
-
17:50
-
17:06
-
16:32
-
16:23
-
16:22
-
15:49
-
15:26
-
15:26
-
15:09
-
14:46
-
14:17
-
13:47
-
13:28
-
12:47
-
12:36
-
12:23
-
11:58
-
11:38
-
10:58
-
10:17
-
09:48
-
09:43