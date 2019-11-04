Скончался олимпийский чемпион 1996 года гимнаст Василенко

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов сообщил о смерти олимпийского чемпион Атланты-1996 Дмитрия Василенко, который умер на 44-м году жизни.

Василенко лежал в больнице. Ранее врачи констатировали у спортсмена смерть головного мозга.

«Прощай, друг! Спасибо за всё… Димы больше нет с нами… Пусть земля ему будет пухом… Спасибо всем, кто молился за его здоровье… Теперь нам остаётся только молиться о его душе. Наши соболезнования родным и близким», — написал Немов в «Инстаграме».

Василенко — победитель Олимпийских игр 1996 года в Атланте в командных соревнованиях. Также в его активе серебряная (1994) и бронзовая (1997) медали чемпионатов мира в команде.

Запись доступна на странице Немова в «Инстаграме».