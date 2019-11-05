Всемирную шахматную олимпиаду-2020 перенесли в Москву из Ханты-Мансийска

Всемирная шахматная олимпиада 2020 года состоится в Москве, а не в Ханты-Мансийске, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича. В Ханты-Мансийске будет проходить первая в истории Всемирная шахматная паралимпиада.

Всемирная шахматная олимпиада – командный турнир для сборных-членов FIDE. Впервые этот турнир проводился в 1927 году в Лондоне (Англия). С 1950 года Всемирная шахматная олимпиада проходит раз в два года.

В Москве эти соревнования будут проходить в третий раз. Ранее столица России принимала соревнования в 1956 и 1994 годах. В обоих случаях хозяева становились победителями. Ханты-Мансийск принимал Всемирную шахматную олимпиаду в 2010 году. Тогда победу одержала сборная Украины.