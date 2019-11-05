РК «ВВА-Подмосковье» подал протест, впервые за 18 лет оставшись без медалей ЧР

Команда «ВВА-Подмосковье» подала протест из-за судейства матча за третье место чемпионата России с московской «Славой». Коллектив из Монино потерпел поражение и впервые за 18 лет не попал в призёры чемпионата.

Во втором тайме матча за бронзу подмосковная команда вела с преимуществом в три очка к моменту, когда истекли 40 минут. Однако игра не была остановлена даже на 47-й, когда мяч вышел в аут. Затем монинцы нарушили правила, что привело к продлению встречи. В итоге основное время завершилось вничью 24:24, а в овертайме «Слава» вырвала победу — 31:24.



«Соответственно, команда Подмосковье должна была получить бронзовые медали и праздновать победу. Но почему-то судья решил, что игра должна быть продолжена. В итоге второй тайм продлился 52 минуты вместо 40, до того момента, пока пока вторая команда не получила преимущество — забила штрафной, сравняла счёт, матч перешёл в дополнительное время», — сообщил источник в команде в интервью «360».



В «ВВА-Подмосковье» отметили, что протест направлен не на пересмотр итога матча и чемпионата, а на то, чтобы такие случаи на соревнованиях больше не повторялись.