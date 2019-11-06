Стал известен состав мужской сборной России по кёрлингу на ЧЕ-2019

Тренерский штаб мужской сборной России по кёрлингу определил состав мужской национальной команды на чемпионат Европы по кёрлингу 2019 года.

Исполком организации в преддверии сезона принял решение, что перед чемпионатом Европы заявка на турнир будет сформирована без проведения национального отбора. Тренерский штаб должен был выбрать лучших кандидатов из расширенного состава сборной России.

«В состав мужской команды на чемпионат Европы вошли скип Сергей Глухов, Алексей Тимофеев, Артур Ражабов, Антон Калалб и Алексей Тузов.

Я надеюсь, что наша мужская сборная покажет на чемпионате Европы хороший результат. В начале сезона команда уже показала хорошую игру на этапах Мирового тура, результаты были неплохие. Надеюсь, ребята подойдут к чемпионату Европы спокойно и взвешенно и покажут свою максимальную игру. Пора уже и нашей мужской сборной быть в числе лучших команд Европы», — цитирует президента Федерации кёрлинга России Дмитрия Свищёва пресс-служба организации.

Чемпионат Европы по кёрлингу 2019 года пройдёт в Хельсингборге (Швеция) с 16 по 23 ноября.