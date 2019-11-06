Раскин — о победе над Египтом: когда музыку включили, игра поинтереснее пошла

Игрок сборной России по пляжному футболу Владимир Раскин, отметившийся дублем в матче с Египтом на старте Межконтинентального кубка в Дубае, поделился впечатлениями от игры. Россияне одержали победу со счётом 5:3.
«Хотелось ли оформить хет-трик? Конечно хотелось! Так получилось, что я за две смены подряд забил два быстрых гола. Хотелось добавить к ним и третий. Не вышло, но ничего страшного. Главное, что команда одержала победу и заработала три очка.
Больше, наверное, понравился первый гол. Там получилась красивая двухходовочка: я отдал пас на Павленко, а он мне вернул мяч верхом, и я пробил со всей силы под перекладину. А второй… Ну я просто отобрал и забил в пустые ворота. Однозначно первый красивее.
Действительно было немножко тяжеловато. Но главное, что мы выполнили установку тренера. Если говорить об игре сборной Египта, то после первого периода у них и моментов-то серьёзных не было. Даже в эпизоде со штрафным, когда египтяне третий мяч забили, фола, мне кажется, не было. Так что ничего сверхъестественного соперник не показал", — приводит слова Раскина BSRussia.
Раскин также поделился впечатлениями от игры в тишине.
«Если честно, мне не понравилось. В тишине играть как-то не очень комфортно. Когда под конец музыку всё-таки включили, игра поинтереснее пошла», — отметил Владимир.
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