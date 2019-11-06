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Репилов и Демченко победили на Кубке России по санному спорту

Репилов и Демченко победили на Кубке России по санному спорту
Другие / Прочие виды спорта 0

Роман Репилов и Виктория Демченко выиграли соревнования на одноместных санях на Кубке России по санному спорту, который проходит в Сочи.

Результат Репилова – 1 минута 43,704 секунды. Вторым стал Максим Аравин (+0,301 секунды), третье место занял Александр Горбацевич (+0,522 секунды).

Демченко преодолела дистанцию за 1 минуту 40,289 секунды. Завоевавшая серебро Екатерина Батурина уступила ей 0,083 секунды. Призовую тройку замкнула Татьяна Иванова (+0,149 секунды).

В соревнованиях двухместных экипажей лучшими стали Александр Денисьев и Владислав Антонов (1.40,126). Всеволод Кашкин и Константин Коршунов заняли второе место (1.40,211), Владислав Южаков и Юрий Прохоров – третье.

Завтра, 7 ноября, спортсмены примут участие в спринтерских заездах и командной эстафете.

По итогам соревнований станет известен окончательный состав команды для участия в международных стартах сезона-2019/20.

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