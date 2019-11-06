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Норвежский лыжник Клебо рассказал, как собирается общаться с Большуновым

Норвежский лыжник Клебо рассказал, как собирается общаться с Большуновым
Другие / Лыжный спорт 0

Трёхкратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира Йоханнес Хёсфлот Клебо ответил на вопрос о соперничестве с россиянином Александром Большуновым.

«Моей ахиллесовой пятой в прошлом сезоне были длинные дистанции, это правда. Я был хорош в спринтах, но объёма тренировок на дистанционные гонки не хватало. В этом году я перешёл из норвежской спринтерской команды в дистанционную. Это позволило мне тренироваться с лучшими лыжниками мира в дистанционных гонках. К чему это приведёт — посмотрим.

В мире сейчас много хороших лыжников, но русские, конечно, особая тема. Я думаю, что Норвегия и Россия проведут много хороших битв на трассе этой зимой.

Соперничество с Большуновым? Мы действительно жёстко бьёмся на трассе, но мне кажется, после соревнований мы остаёмся в хороших отношениях. Не знаю, продвинулся ли Большунов за это лето в изучении норвежского, но мой русский всё так же плох. Так что наше общение по-прежнему будет на уровне языка жестов», — цитирует Клебо «Спорт-экспресс».

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