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Гири захватил лидерство на этапе Grand Chess Tour в Бухаресте

Гири захватил лидерство на этапе Grand Chess Tour в Бухаресте
Другие / Шахматы 0

Шахматист из Нидерландов Аниш Гири лидирует после трёх туров рапида на шестом этапе международного турнира Grand Chess Tour, который проходит в Бухаресте (Румыния). За победу в рапиде начисляется 2 очка, за ничью – 1. Гири в первый день соревнований одержал две победы и в одной партии сыграл вничью, набрав 5 очков.

По 4 очка в активе индийца Вишванатана Ананда, украинца Антона Коробова и армянина Левона Ароняна. Россиянин Сергей Карякин набрал 2 очка за два ничейных результата. У Владислава Артемьева всего одно очко.

В четверг, 7 ноября, участники сыграют ещё три тура в рапид. Карякину предстоит встретиться с американцами Фабиано Каруаной и Уэсли Со, а также с представителем Вьетнама Ле Куанг Льемом. Артемьев сыграет с Ароняном, Гири и Каруаной.

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