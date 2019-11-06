Гири захватил лидерство на этапе Grand Chess Tour в Бухаресте

Шахматист из Нидерландов Аниш Гири лидирует после трёх туров рапида на шестом этапе международного турнира Grand Chess Tour, который проходит в Бухаресте (Румыния). За победу в рапиде начисляется 2 очка, за ничью – 1. Гири в первый день соревнований одержал две победы и в одной партии сыграл вничью, набрав 5 очков.
По 4 очка в активе индийца Вишванатана Ананда, украинца Антона Коробова и армянина Левона Ароняна. Россиянин Сергей Карякин набрал 2 очка за два ничейных результата. У Владислава Артемьева всего одно очко.
В четверг, 7 ноября, участники сыграют ещё три тура в рапид. Карякину предстоит встретиться с американцами Фабиано Каруаной и Уэсли Со, а также с представителем Вьетнама Ле Куанг Льемом. Артемьев сыграет с Ароняном, Гири и Каруаной.
- 6 ноября 2019
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