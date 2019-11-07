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Щербакова, Туктамышева и Самодурова узнали стартовые номера на Гран-при Китая

Щербакова, Туктамышева и Самодурова узнали стартовые номера на Гран-при Китая
Другие / Фигурное катание 0

Завтра, 8 ноября, в Чунцине (Китай) стартует четвёртый этап Гран-при по фигурному катанию. Стал известен порядок выхода на лёд спортсменов в короткой программе.

Россию в соревнованиях одиночниц представят Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова. Щербакова будет выступать восьмой, Туктамышева —11-й, а Самодурова — последней, 12-й, сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев.

У мужчин шестым на лёд выйдет Андрей Лазукин. В соревнованиях спортивных пар Алиса Ефимова и Александр Коровин выступят четвёртыми.

В турнире танцевальных дуэтов Россию представят Софья Евдокимова/Егор Базин (третий стартовый номер), Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин (четвёртый) и Виктория Синицина/Никита Кацалапов (восьмой).

Этап Гран-при в Чунцине завершится 10 ноября.

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