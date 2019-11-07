13-летняя ученица Тутберидзе на тренировке прыгнула четверной сальхов

Российская фигуристка Майя Хромых успешно выполнила четверной сальхов на тренировке. 13-летняя спортсменка занимается в группе известного российского тренера Этери Тутберидзе.

«Майя Хромых, 13 лет, четверной сальхов. Когда есть цель, преграды расступаются», — подписали видеоролик в аккаунте группы Тутберидзе в «Инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» группы Тутберидзе.

В текущем сезоне Хромых приняла участие в двух этапах Гран-при среди юниоров. Лучшим результатом 13-летней спортсменки стало третье место.

Летом 2019 года 12-летний российский фигурист Максим Белявский опубликовал видео с тренировки, на которой он выполнил тулуп в пять оборотов со страховкой (на «удочке»). Юный спортсмен занимается в школе ЦСКА у Сергея Давыдова. На прошедшем первенстве России он завоевал серебро в старшей группе младшего возраста. Годом ранее Максим выиграл первенство России в младшей возрастной группе.