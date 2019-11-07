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FIS отказалась менять правила после конфликта Белоруковой и Карлссон

FIS отказалась менять правила после конфликта Белоруковой и Карлссон
Другие / Лыжный спорт 0

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) не будет менять правила после инцидента, который произошёл во время прошлого сезона. В ходе спринта на этапе Кубка мира в Канаде у россиянки Юлии Белоруковой и шведки Фриды Карлссон произошёл конфликт. Карлссон несколько раз едва не попала палкой в лицо сопернице, которая находилась позади. После этого Белорукова ударила своей палкой по палке шведки, за это россиянку оштрафовали.

Несмотря на появившиеся слухи о возможном увеличении судей на дистанции, FIS отказалась менять правила.

«Фрида не нарушала правил. Я не знаю, с чего вы решили, что будут дополнительные судьи. Это дело мы разбирали ещё в прошлом году. Вопрос увеличения судей не рассматривался вовсе», — приводит слова рейс-директора FIS Пьера Миньере Aftonbladet.

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