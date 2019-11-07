Сборная России по пляжному футболу уступила Ирану на Межконтинентальном кубке

Мужская сборная России проиграла заключительный матч группового этапа на Межконтинентальном кубке по пляжному футболу. Подопечные Михаила Лихачёва в серии послематчевых пенальти уступили команде Ирана со счётом 3:4 (4:5 пен).



В основное время у россиян мячи забили Максим Чужков, Владимир Раскин и Борис Никоноров. У иранцев голами отметились Амир Акбари и Али Миршекари. Ещё один мяч стал следствием автогола Виктора Крышанова. В серии послематчевых пенальти свою попытку не реализовал Владислав Жариков.

Сборная России, как и Иран, досрочно гарантировала себе участие в полуфинале соревнований. Ранее команда Лихачёва обыграла Египет — 5:3 и Мексику — 3:1.

Межконтинентальный кубок—2019 проходит в Дубае (ОАЭ) с 5 по 9 ноября. Действующим победителем соревнований является сборная Ирана. В прошлогоднем финале она обыграла команду России со счётом 4:2.



Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок

Групповой этап. 3-й тур



Россия — Иран – 3:4 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 4:5 — пен).